Из Сыктывкара запустят авиарейсы в три города

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Из Сыктывкара собираются запустить авиарейсы в Тюмень, Мурманск и Петрозаводск. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства республики Эльмира Ахмеева.
По ее словам, в 2023 году продолжатся рейсы в Архангельск, Казань и Екатеринбург. В эти города самолеты будут летать дважды в неделю. С 4 июня по 25 октября организуют новый рейс из Сыктывкара в Минеральные Воды.
– В настоящее время прорабатывается вопрос о запуске дополнительных маршрутов из Сыктывкара в Санкт-Петербург, Тюмень и Мурманск, – рассказала Ахмеева.
Кроме того, ведутся переговоры об организации перелетов из Сыктывкара в Петрозаводск.
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