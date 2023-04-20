В Коми ледовую дорогу через реку Печору закроют 21 апреля

Фото: usinsk.online.

В республике Коми закроют движение транспортных средств по ледовым переправам и зимним автодорогам. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

С 21 апреля на следующих участках зимника Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар закрывают движение:

– Ошкурья – Усть-Уса и Кедровый шор – Приуральское;

– через протоку Ыджид – Ошкурья;

– через реки Виловатник и Печору около Усть-Уса;

– около города Печоры.

На период распутицы пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты будут выполняться вертолетами Ми-8.

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