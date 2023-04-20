В Коми впервые стали мамами 37 женщин старше 40 лет

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В прошлом году в Коми появились на свет 6 407 младенцев. Их них 334 ребенка родились у женщин старше 40 лет.

Как сообщает издание БНК со ссылкой на Минздрав Коми, 37 женщин старше 40 лет родили первенцев, у 74 мам появился на свет второй ребенок, третий - у 121 роженицы, четвертый и последующие - у 102 женщин.

В прошлом году в Коми сделали процедуру ЭКО 64 женщины старше 40 лет, их них только 7 встали на учет по беременности.

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