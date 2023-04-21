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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:20

Каждый пятый житель Коми обманывал работодателя, чтобы пропустить работу

Каждый пятый житель Коми обманывал работодателя, чтобы пропустить работу
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Каждый пятый житель Республики Коми обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Об этом сообщает портал hh.ru.

Самые популярные отговорки – болезнь (41%), а также семейные обстоятельства (38%). 41% жителей Коми пропускают работу только по официальной причине. Уточняется, что речь идет об отпуске или больничном. Треть опрошенных могут взять отгул, чтобы пойти к врачу (35%) и по личным причинам (38%). Ещё 31% людей могут прогулять работу из-за форс-мажоров. Это может быть поломка машины или непогода.

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