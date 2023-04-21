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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:01

В Ижемском районе Коми обнаружены два очага анемии лошадей

Опасное инфекционное заболевание у животных выявили в двух деревнях
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Ижемском районе Коми зарегистрированы случаи заражения анемией лошадей. Об этом сообщили власти района. Уточняется, что опасная инфекция обнаружена в деревнях Пиль-Егор (на территории населенного пункта) и Чаркабож (в личных подсобных хозяйствах).

Напомним, анемия лошадей - это вирусная инфекция, которая поражает домашний скот, но безопасна для людей.

Ранее инфекция была обнаружена в четырех населенных пунктах Коми. Тогда был введен карантин на всех территориях, где были зафиксированы очаги заражения.

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