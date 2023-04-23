На кладбище в Сыктывкаре появилась страшная опасность

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Очевидцы в социальных сетях поделились сообщением о том, что на кладбище в Чове бродит голодный медведь. Кадры дикого зверя появились 22 апреля.

– На кладбище в Чове бродит медведь. А в некоторых районах республики были разворошены свежие могилы, – отмечается в сообщении.

Жителей Коми предупредили, что сейчас дикие звери очень голодные и представляют опасность.

Это уже не первый подобный случай в Коми. В июле 2022 года на кладбище в Чове уже замечали медведя. Также в том году от лап медведей пострадали свежие захоронения на кладбище Крохаль.

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