Известны причины крушения самолетах с пострадавшим оленеводом в Коми

Фото: МЧС Коми

В Межгосударственной авиационном комитете выпустили предварительный отчет об авиапроисшествии недалеко от поселка Каратайка с пострадавшим оленеводом из Воркуты, произошедшем 9 января 2023 года.

Согласно выявленным данным, воздушное судно не обрабатывали противообледенительной жидкостью. Во время полета погодные условия начали стремительно ухудшаться, в результате чего обледенели крылья и окна.

Также установлено, что во время жесткой посадки воздушное судно получили значительные повреждения, а также начался пожар. Избежать больших жертв, следует из отчета, удалось благодаря 14-летнему мальчику, который оперативно нашел огнетушитель после падения и передал его взрослым. Затем он помогал тушить вместе с 11-летним братом горевший двигатель и эвакуировать людей.

В МЧС России его наградили медалью «За спасение на пожаре» за проявленные мужество и героизм.

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