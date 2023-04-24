Фото Николая Грекалова

В ночь на понедельник, 24 апреля, на набережной в Сыктывкаре сфотографировали северное сияние. Об этом рассказал представитель местного астрономического клуба Николай Грекалов.

По его словам, прогноз, касающийся северного сияния, был точен до минуты.

– Обычная вспышка двое суток назад оторвалась от Солнца и со скоростью несколько сотен км/с дошла до нас, – рассказал Грекалов «Комиинформу».

Северное сияние также видели в Алешино, Ухте, Корткеросском районе и других муниципалитетах Коми. Причиной этого явления стала сильная магнитная буря. Как пишет «КП», северное сияние также наблюдали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Переславле-Залесском, Твери, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

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