Фото Николая Грекалова
В ночь на понедельник, 24 апреля, на набережной в Сыктывкаре сфотографировали северное сияние. Об этом рассказал представитель местного астрономического клуба Николай Грекалов.
По его словам, прогноз, касающийся северного сияния, был точен до минуты.
– Обычная вспышка двое суток назад оторвалась от Солнца и со скоростью несколько сотен км/с дошла до нас, – рассказал Грекалов «Комиинформу».
Северное сияние также видели в Алешино, Ухте, Корткеросском районе и других муниципалитетах Коми. Причиной этого явления стала сильная магнитная буря. Как пишет «КП», северное сияние также наблюдали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Переславле-Залесском, Твери, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.
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