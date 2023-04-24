За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителей

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За неделю в Коми отстранили от управления автомобилями 69 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Шесть человек сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. За выходные в Коми поймали 33 водителя, которые были либо пьяны, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. Больше всего нетрезвых автомобилистов выявили в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Сосногорске.

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