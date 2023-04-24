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Юношескую библиотеку Коми переименовали в молодежную. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства республики Эльмира Ахмеева

– Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми» в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Молодежная библиотека Республики Коми», – говорится в документе.

Это постановление вступает в силу со дня его публикации.

В марте проект нормативного акта выносился на общественное обсуждение. К нему была приложена пояснительная записка. И в ней говорилось, что в настоящее время многие партнеры и пользователи библиотеки воспринимают слова «юношеская библиотека» как учреждение для детей и подростков, что не соответствует реальному положению дел.

Еще одно причина смены названия — следование федеральным тенденциям: в 2009 году Российская государственная юношеская библиотека была переименована в Российскую государственную библиотеку для молодежи. На данный момент 57% региональных учреждений переименованы в молодежные библиотеки и библиотеки для молодежи.

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