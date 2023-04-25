В Коми в полтора раза вырос спрос на медиков

Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2023 года в Коми вырос спрос на медицинский персонал и врачей, количество новых вакансий увеличилось на 54%. Об этом сообщает hh.ru.

В республике открыли более 600 вакансий для медиков, фармацевтов, лаборантов и административных медицинских сотрудников. Это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала апреля в Коми открыли почти 200 таких вакансий. В 66% случаев речь идет о лечащих врачах, врачах-экспертах и клинических исследователях.

– Рост спроса на врачей и средний медицинский персонал связан не только увеличением числа вакансий внутри региона. Из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается опытных врачей-специалистов, работодатели (и частные, и государственные клиники) вынуждены искать сотрудников не только в своем регионе, но и в других областях страны. Так, в Республике Коми сейчас открыты вакансии для медиков с переездом в Тюменскую, Московскую, Владимирскую области, Краснодарский край, Якутию и другие регионы. Работодатели предоставляют служебное жилье или компенсацию затрат на его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, возможность участвовать в программе «Земский доктор» и другие «бонусы». К тому же, медиков активно приглашают на работу фармацевтические компании, что еще больше усиливает конкуренцию за персонал в этой сфере, – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом специалисты из сферы «Медицина, фармацевтика» по-прежнему остаются одними из самых дефицитных на рынке труда. В целом по России на одну вакансию здесь приходится чуть больше одного резюме (1,2) что говорит о серьезном дефиците кадров. В Коми – менее одного резюме на вакансию (0,5). Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – 5-6 резюме на вакансию (в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают сильной конкуренции за вакансии). Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наименее сложная с медиками ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Республике Дагестан: здесь на одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится 2-3 активных резюме.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемой зарплаты для врачей в Коми составляет 60 000 - 114 943 руб., для медсестер – 44 459 - 49 000 руб., для фармацевтов – 45 977 – 67 600 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каждый пятый житель Коми обманывал работодателя, чтобы пропустить работу (подробности)