Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» и банка украли у ухтинки 4,2 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и банка похитили у 56-летней жительницы Ухты более 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил мужчина и представился сотрудником портала «Госуслуги». Собеседник рассказал, что в ее личном кабинете была подана заявка на смену имени и фамилии. Он уточнил, так ли это на самом деле. Ухтинка ответила, что ничего такого не делала. Далее женщине позвонил «сотрудник банка». Тот заявил, что некие люди получили доступ к ее учетной записи и пытаются оформить кредит.

По совету незнакомцев женщина отправилась в банк, обналичила свои 1,2 миллиона рублей и перевела злоумышленникам.

– В течение шести дней пенсионерка оформляла кредиты и перечислила аферистам еще более 3 миллионов рублей, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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