В Сыктывкаре День Победы пройдет без салюта

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День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре пройдет без салюта. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службе мэрии столицы.

В Сыктывкаре в День Победы пройдет множество других памятных и торжественных мероприятий - парад техники, митинг, возложение цветов.

Накануне было принято решение отменить шествие «Бессмертного полка». Данная акция пройдет в онлайн режиме - гражданам предлагают разместить фотографии героев в окнах и на автомобилях.

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