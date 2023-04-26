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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:50

В Сыктывкаре День Победы пройдет без салюта

Однако в этот день пройдут множество других мероприятий
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре пройдет без салюта. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службе мэрии столицы.

В Сыктывкаре в День Победы пройдет множество других памятных и торжественных мероприятий - парад техники, митинг, возложение цветов.

Накануне было принято решение отменить шествие «Бессмертного полка». Данная акция пройдет в онлайн режиме - гражданам предлагают разместить фотографии героев в окнах и на автомобилях.

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