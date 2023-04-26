Ухтинец выстрелил в шею соседа из пневматического пистолета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 30-летнего местного жителя подозревают в причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина жил в комнате общежития. Там он выпивал со своей знакомой. В какой-то момент женщине стало скучно, и она ушла в гости в соседнюю комнату. Хозяин принял девушку, но ее спутника не впустил.

– Мужчина стал стучаться к соседу, однако тот, открыв входную дверь, произвел выстрел из пневматического пистолета, ранив его в шею, – отметили в МВД.

В результате пострадавший получил легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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