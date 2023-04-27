В ДТП с грузовиком в Коми пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 26 апреля, в Сыктывдинском районе столкнулись Skoda Yeti и ГАЗ-2824РЕ, в результате чего пострадали две пассажирки иномарки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.10. 74-летний мужчина ехал за рулем Skoda по трассе «Вятка» со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 768-м километре водитель пошел на обгон и не справился с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в грузовик. Далее Skoda съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки. У 74-летней и 65-летней женщин диагностировали закрытые травмы и ушибы грудной клетки. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водителя Skoda 40 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них в течение года – четырежды. Мужчина получил права в 1978 году.

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