Жителя Коми судили за смертельную драку в баре

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Усть-Вымский районный суд признал 24-летнего местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла в ночь на 8 октября в Удорском районе. В одном из баров между 38-летним мужчиной и 24-летним посетителем возник конфликт. Молодой человек толкнул оппонента. Тот упал и ударился головой о твердое покрытие пола. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку.

После этого нападавший ударил свою жертву кулаком в нос и сломал его. Мужчина скончался черепно-мозговой травмы до приезда медиков. Суд приговорил жителя Коми к году и трем месяцам ограничения свободы. Кроме того, осужденный должен заплатить отцу погибшего 500 тысяч рублей.

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