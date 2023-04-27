«Букмекеры» украли у жителя Коми 1,4 миллиона рублей

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Мошенники украли у 26-летнего жителя Ухты более 1,4 миллиона рублей под предлогом заработка на ставках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек увидел объявление о заработке на спортивных ставках. Он связался с «букмекером». Тот оправил жителю Коми скриншоты чеков крупных выигрышей других людей. Ухтинец поверил мужчине. Собеседник убедил горожанина переводить деньги, чем он и занимался в течение нескольких дней. Все это время молодому человеку сообщали о его «выигрышных ставках». Общая сумма переводов составил 1 238 000 рублей.

Через некоторое время мошенники сообщили, что платежной шлюз закрыт и вырученные деньги вывести невозможно, но для получения выплаты необходимо отправиться лично в офис букмекерской компании, который находится в Великобритании. Аферисты предложили ухтинцу отправить за денежными средствами доверенное лицо, но для этого необходимо оплатить ему перелет стоимостью 166 тысяч рублей. Житель Коми, вновь наивно веря, перечислил затребованную сумму. Затем молодому человеку сообщили, что курьер был задержан на границе и необходимо оплатить услуги адвоката, чтобы освободить его. Только тогда ухтинец догадался, что его обманывают и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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