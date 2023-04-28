Житель Коми зарезал знакомого и сел на семь лет

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В Сосногорске 69-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 39-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в мае. Пьяные мужчины находились в квартире дома по улице Дзержинского. В какой-то момент между ними возник конфликт. Фигурант схватил нож и ударил знакомого в область грудной клетки. Пострадавший скончался от ранения с повреждением сердца.

Жителя Коми приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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