В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 28 апреля по 1 мая в Сыктывкаре пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Рейды нужны для того, чтобы предупредить аварийность с участием пьяных водителей. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать улицы и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД. Вечером 28 апреля состоятся массовые проверки водителей. Те, у кого не будет признаков опьянения, сразу же продолжат движение.

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