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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:36

В Коми прокуратура заинтересовалась сходом вагонов с рельс

Инцидент произошел 24 апреля
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода трех вагонов с рельс в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 апреля. Во время маневровых работ, примыкающих к железнодорожной станции Ухта, с путей сошли три вагона.

– Пострадавших и потери груза нет, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося. Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.

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