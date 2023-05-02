В Коми прокуратура заинтересовалась сходом вагонов с рельс

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода трех вагонов с рельс в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 24 апреля. Во время маневровых работ, примыкающих к железнодорожной станции Ухта, с путей сошли три вагона.
– Пострадавших и потери груза нет, – отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося. Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.
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