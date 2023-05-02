Под Сыктывкаром Nissan сбил 69-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 1 мая, в Сыктывдинском районе Nissan сбил 69-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.30. 72-летний мужчина ехал за рулем Nissan со стороны СНТ «Аленушка» в сторону СНТ «Труд». Напротив дома №63 СНТ «Радуга» в деревне Морово водитель сбил женщину. Она шла по обочине навстречу. В результате ДТП пострадавшая получила автотравму, ушиб грудной клетки, перелом ребра, а также ушиб руки. Женщину увезли в больницу.

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Трагедия произошла в пгт. Усогорск (подробности)