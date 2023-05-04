В Сыктывкаре Nissan сбил сидевшую на скамейке 70-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 3 мая, в Сыктывкаре Nissan Terrano наехал на 70-летнюю женщину, которая сидела на скамейке. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.40 на улице Тентюковской. 41-летний мужчина ехал за рулем Nissan по двору дома №130. В какой-то момент водитель врезался в бетонную скамейку, на которой сидела 70-летняя женщина. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб грудной клетки. Госпитализация женщине не потребовалась.

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