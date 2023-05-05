Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 6:50

С начала года в Коми не было зафиксировано случаев дифтерии, кори, краснухи и паротита

Данные предоставил Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В первом квартале 2023 года в Коми зафиксировано снижение числа случаев зарегистрированных заболеваний. Данные предоставил Комистат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители Коми меньше болели острыми инфекциями верхних дыхательных путей, острыми кишечными инфекциями, педикулезом, а также ВИЧ.

Также за три месяца текущего года в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания паротитом, краснухой, корью и дифтерией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пообещали облачную погоду и дожди с мокрым снегом (подробнее)