С начала года в Коми не было зафиксировано случаев дифтерии, кори, краснухи и паротита

Фото: Нина ЮШКОВА.

В первом квартале 2023 года в Коми зафиксировано снижение числа случаев зарегистрированных заболеваний. Данные предоставил Комистат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители Коми меньше болели острыми инфекциями верхних дыхательных путей, острыми кишечными инфекциями, педикулезом, а также ВИЧ.

Также за три месяца текущего года в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания паротитом, краснухой, корью и дифтерией.

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