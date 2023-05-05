Мошенники чуть не украли у жительницы Коми 800 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у 67-летней жительницы Инты 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник сообщил жительнице Инты, что кто-то пытается снять деньги с ее счетов. Для того, чтобы предотвратить это, мужчина посоветовал перевести накопления на «безопасный» счет.

Женщина отправилась в банк, сняла все сбережения и хотела перевести их. Однако сотрудница финансовой организации объяснила, что жительнице Инты звонили мошенники и убедила ее не переводить деньги. Возбуждено уголовное дело.

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