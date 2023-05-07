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НовостиОбщество7 мая 2023 5:00

Сегодня в Коми местами ожидаются осадки

Прогноз погоды предоставили синоптики Коми ЦГМС
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Синоптики ЦГМС Коми предоставили актуальный прогноз погоды на сегодня, 7 мая.

В ночное время суток в республике местами ожидаются небольшие осадки, на северо-востоке - сильные. Также местами прогнозируются порывы ветра 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3, +2 градусов, при прояснениях опустится до -9 градусов. Днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, в южных районах до +8 градусов, а на крайнем северо-востоке - от 0 до -5 градусов.

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