В Сыктывкаре грузовой фургон сбил 27-летнего парня

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 9 мая, в Сыктывкаре ГАЗ-172411 сбил 27-летнего пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в полдень. 38-летний мужчина ехал за рулем фургона по улице Оплеснина в сторону Первомайской. Между домами №1 и №3 водитель решил повернуть налево в сторону драматического театра имени Савина. При этом машина сбила пешехода, который шел попутно. Пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом стопы.

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Авария произошла на улице Тентюковской (подробности)