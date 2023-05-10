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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:27

В Коми завели уголовное дело о поддельной пятитысячной купюре

Ее обнаружил кассир банка
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Банка России

Фото: пресс-служба Банка России

В Ухте завели уголовное дело по факту обнаружения поддельной пятитысячной купюры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился кассир отделения банка. Он обнаружил поддельную пятитысячную купюру при пересчете инкассированных денежных средств почтового отделения. Экспертиза показала, что банкнота изготовлена на бумаге без водяных знаков, способом струйной печати при помощи жидких водонерастворимых чернил. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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