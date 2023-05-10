В Коми завели уголовное дело о поддельной пятитысячной купюре

Фото: пресс-служба Банка России

В Ухте завели уголовное дело по факту обнаружения поддельной пятитысячной купюры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился кассир отделения банка. Он обнаружил поддельную пятитысячную купюру при пересчете инкассированных денежных средств почтового отделения. Экспертиза показала, что банкнота изготовлена на бумаге без водяных знаков, способом струйной печати при помощи жидких водонерастворимых чернил. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми на 40% уменьшилось количество фальшивых купюр (подробности)