Сыктывкарец украл у 20 россиян 332 тысячи рублей

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Житель Сыктывкара обвиняют в краже, совершенной организованной группой, а также в покушении на совершение указанных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2021-2022 годах сыктывкарец с неизвестными сообщниками воровал деньги пользователей сайтов бесплатных объявлений. Для этого житель Коми использовал приобретенные аккаунты на этих площадках и размещал объявления о продаже несуществующих товаров. Кроме того, от имени этих подложных аккаунтов злоумышленник связывался с продавцами.

Для оформления дистанционной сделки мужчина предлагал клиентам совершить ряд операций. Для этого мужчина направлял им ссылки на фишинговые веб-страницы. При переходе на эти сайты потерпевшие заполняли предлагаемые формы. Они вносили туда сведения о своих банковских картах. После этого у людей списывались деньги.

В результате от преступлений пострадали 20 жителей Коми и других регионов России. Общая сумма ущерба составила 332 тысячи рублей. Еще три преступления не были доведены до конца, поскольку на картах потерпевших не было необходимой суммы. Фигурант вернул восьми потерпевшим 159 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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