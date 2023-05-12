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НовостиОбщество12 мая 2023 4:45

В Коми загадочно пропал молодой иностранец

В Сыктывкаре начали поиски 19-летнего Исломжона Тожиддинова
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре начали поиски пропавшего 19-летнего Исломжона Тожиддинова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». По предоставленным данным, о местонахождении иностранца ничего неизвестно с 9 мая.

Приметы: рост – 178 см, нормально телосложение, черные глаза, черные волосы.

Был одет: черный жилет, черный спортивный костюм, черные кроссовки, черная кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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