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НовостиОбщество12 мая 2023 5:15

Жителей Коми предупредили об опасных дорогах

В ГИБДД республики попросили соблюдать осторожность
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили о результатах анализа аварийности на дорогах федерального и регионального значения. В ведомстве проинформировали, что выявили опасные участки.

Проверка прошла на дорогах Р-176 «Вятка», «Сыктывкар – Ухта», «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» и «Сыктывкар – Троицко-Печорск».

В ведомстве проинформировали, что на республиканских дорогах опасными участками являются восьмой и 12-й км дороги «Краснозатонский – Нювчим – Яснэг». Также к такой категории отнесли 12-й и 9-й км дороги «Сыктывкар – Эжвинский район».

В ГИБДД призвали всех водителей быть предельно осторожными и внимательными во время вождения.

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