В Коми осудили вымогавшего у соседей деньги мужчину

Фото: архив КП

В Ухте признали виновным в вымогательстве ранее судимого местного жителя. Мужчина требовал деньги у соседей по общежитию. Из-за его действий один из потерпевших был вынужден съехать из дома. Приговор, по информации Объединенной пресс-службы судов, вынесли в Ухтинском городском суде.

Первое свое преступление обвиняемый совершал в период с сентября 2021 года по апрель 2022. Сначала он вымогал пять тысяч рублей, после сумма выросла до 20 тысяч рублей. Второй жертвой стал еще один потерпевший, у которого мужчина требовал 60 тысяч рублей. Чтобы прекратить это, пострадавшему пришлось съехать.

Суд принял решение назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП в Коми получили травмы четыре человека, включая 5-летнюю девочку (подробнее)