Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:50

В Коми осудили вымогавшего у соседей деньги мужчину

Фигурант уголовного дела оказался уже судимым ранее
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте признали виновным в вымогательстве ранее судимого местного жителя. Мужчина требовал деньги у соседей по общежитию. Из-за его действий один из потерпевших был вынужден съехать из дома. Приговор, по информации Объединенной пресс-службы судов, вынесли в Ухтинском городском суде.

Первое свое преступление обвиняемый совершал в период с сентября 2021 года по апрель 2022. Сначала он вымогал пять тысяч рублей, после сумма выросла до 20 тысяч рублей. Второй жертвой стал еще один потерпевший, у которого мужчина требовал 60 тысяч рублей. Чтобы прекратить это, пострадавшему пришлось съехать.

Суд принял решение назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП в Коми получили травмы четыре человека, включая 5-летнюю девочку (подробнее)