В начале июня в Коми прибудет «Поезд Победы»

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в начале июня в республику прибудет «Поезд Победы». По его словам, жители региона смогут посетить музей на колесах с интерактивными экспозициями бесплатно. Поезl пробудет в Сыктывкаре c 3 до 5 июня. С 6 по 7 он будет стоять в Печоре.

Каждый вагон поезда представляет собой историю о событиях военных лет. Всего поезд оборудован 50 видеопроекторами, 18 видеостенами и 140 мультимедийными поверхностями.

Экскурсию ведет машинист Лидия, прототипом которой стала Елена Чухнюк, возившая в годы Великой Отечественной Войны боеприпасы к линии фронта. Чтобы попасть на поезд, нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте «поездпобеды.рф».

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