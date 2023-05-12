За сутки мошенники украли у жителей Коми около 3 миллионов рублей

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В течение суток мошенники украли у жителей Коми около 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жителю Княжпогосткого района позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники заявили, что на имя мужчины кто-то пытается взять кредит. Для того, чтобы предотвратить это, жителю Коми посоветовали оформить реальный займ. Пенсионер взял в кредит более 1,3 миллиона рублей и перевел мошенникам.

На аналогичную уловку попалась 51-летняя жительница Сосногорского района. Она лишилась более 1,6 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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