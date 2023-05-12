В жилой квартире обнаружен обезображенный труп жителя Коми

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В Воркуте перед судом в ближайшее время предстанет 42-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля.

По данным следствия, трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Димитрова. Воркутинцы вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в поножовщину. Обвиняемый, вооружившись холодным оружием, более 17 раз ударил знакомого ножом в шею и голову. От тяжелых травм воркутинец умер на месте.

- По уголовному делу проведено 38 судебных экспертиз, в том числе генетических, судебно-медицинских, дактилоскопических, трасологических, результаты которых позволили установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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