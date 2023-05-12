Сыктывкарец украл телефон и продал его за 1,5 тысячи рублей

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В Сыктывкаре местного жителя подозревают в краже телефона стоимостью около 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился мужчина 1981 года рождения и заявил о краже телефона. Он рассказал, что приехал погостить к знакомому. Друзья выпили, а когда проснулись, заметили, что телефон пропал.

– В комнате никого другого, кроме них не было, но дверь, как оказалось, оставалась на ночь незапертой, – отметили в МВД.

Далее мужчины вспомнили, что к ним ненадолго заходил сосед. Он пробыл у друзей недолго, от угощения отказался, но пообещал заглянуть к застолью. Друзья его не дождались и легли спать.

– Стражи порядка выяснили, что сосед, покидая помещение, улучил момент, когда за ним никто не наблюдал, и забрал чужой сотовый, – сообщили в полиции.

Далее подозреваемый продал телефон за 1,5 тысячи рублей. Фигурант объяснил, что очень нуждался в деньгах. Полицейские нашли покупателя похищенного гаджета и изъяли телефон. Возбуждено уголовное дело.

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