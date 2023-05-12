В Коми более 21 тысячи женщин получили услуги по родовым сертификатам

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С начала 2023 года в Коми более 21 тысячи женщин и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.

Медучреждения получили более 20 миллионов рублей за оказанные услуги. Эти деньги потратили на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо роддома. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

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Выплаты производятся в рамках национального проекта «Демография» (подробности)