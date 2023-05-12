В Коми количество выявленных денежных подделок сократилось на 82%

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В Коми в I квартале 2023 года зафиксировано снижение денежных подделок. Об этом сообщили в Нацбанке республики. Отмечается, что количество выявленных фальшивых банкнот составило 82%.

За первые четыре месяца текущего года были обнаружены две ненастоящие купюры. Одну пятитысячную банкноту обнаружили в Воркуте, вторую — номиналом 50 долларов — в Сыктывкаре.

- Если банкнота вызывает сомнение, следует обратиться в банк, где сотрудники проверят ее на подлинность. Самостоятельно получить информацию о защитных признаках банкнот можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России» или в разделе «Наличное денежное обращение» на официальном сайте Банка России, - напомнили в отделении Банка России по Коми.

Всего в I квартале 2023 года в банковской системе Северо-Западного федерального округа обнаружено 470 поддельных банкнот и монет Банка России, что на 66% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

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