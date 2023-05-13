В Сыктывкаре 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 12 мая под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ДТП произошло около 17:03, когда водитель автомобиля «Фольксваген» пересекал перекресток улиц Карла Маркса и Красных Партизан. Ребенок в тот момент переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате мальчик получил травмы различной тяжести. Сейчас выясняют причины произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми двое мужчин избили пенсионерку, которая кормила бездомных животных (подробнее)