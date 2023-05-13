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НовостиОбщество13 мая 2023 7:22

В Сыктывкаре 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля

Подробности сообщили в ГИБДД Коми
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 12 мая под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ДТП произошло около 17:03, когда водитель автомобиля «Фольксваген» пересекал перекресток улиц Карла Маркса и Красных Партизан. Ребенок в тот момент переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате мальчик получил травмы различной тяжести. Сейчас выясняют причины произошедшего.

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