В шести районах Коми объявили штормовое предупреждение

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В Коми 3 мая объявили штормовое предупреждение, сообщили синоптики ЦГМС. По предоставленным данным, ухудшение погоды коснется шести районов. Жителям сообщили о резком усилении ветра.

В ведомстве сообщили, что усиление ветра со скоростью от 15 до 17 м/с ожидается в Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Удорском и Прилузском районах и сохранится до 18:00.

Жителей республики попросили соблюдать осторожность и не передвигаться по улицам без острой надобности.

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