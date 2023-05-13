Жители Ухты возмущены строительной свалкой у реки

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Жители Ухты сообщили в социальных сетях о куче строительного мусора, который они наблюдают на Заречной улице. Местные отмечают, что стихийная свалка образуется в водоохранной зоне, что создаст проблему после половодья.

– Регулярно по улице Заречная происходит сброс строительного мусора в водоохранной зоне, с половодьем часть этих проделок будет скрыта и все уйдёт вниз по течению, – пишут местные жители.

В управлении ЖКХ администрации Ухты прокомментировали, что несанкционированные свалки внесут в соответствующие реестр, чтобы принять в дальнейшем меры по ликвидации. Конкретно по этой свалке, чиновники информации не дали, сообщили в БНК.

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