От укусов клещей в Коми за неделю пострадали 110 человек

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По информации Роспотребнадзора Коми, за прошедшую неделю выросло число пострадавших от укусов клещей. По информации ведомства, с 5 по 11 мая за помощью обратились 110 человек, среди которых было 23 ребенка.

В Центре гигиены и эпидемиологии республики провели 19 исследований, в которых обнаружили 10 возбудителей боррелиоза, а еще в двух – моноцитарного эрлихиоза.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 223 пострадавших от укусов, среди них было 48 детей.

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