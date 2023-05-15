В Коми за месяц выявили пять случаев превышения нормы загрязняющих веществ

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По информации синоптиков ЦГМС Коми, в республике в апреле было зарегистрировано пять случаев превышений предельной концентрации загрязняющих веществ. Четыре из них выявили в Сыктывкаре, еще один зафиксирован в Ухте.

В Сыктывкаре на ПНЗ №2 выявили один случай на уровне ПДК и еще три превышения по взвешенным веществам. Самый большой показатель концентрации составил 1,2 ПДК.

Четвертое превышение было обнаружено на ПНЗ №9 по взвешенным веществам. Здесь оно составило 1,6 раза.

Что касается Ухты, то здесь превышение было на уровне ПДК по оксиду углерода. Данные зарегистрированы на ПНЗ №1.

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