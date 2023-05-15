В Коми годовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

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В Коми четверо детей были доставлены в РДКБ с ожогами. Такие данные за апрель предоставили врачи больницы. Известно, что дети получили различные виды ожогов: термические и химические.

Первый случай произошел в селе Выльгорт. Мальчик 2021 года рождения выпил паяльную кислоту и повредил губу. Медики диагностировали у малыша 0,25% поражения тканей и отпустили ребенка на амбулаторное лечение.

Еще один несчастный случай произошел с годовалым ребенком. Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил ожог ног I-II степеней. Маленького жителя Корткероса осмотрели врачи, оказали помощь и отправили лечиться домой.

Третий случай произошел с подростком из Слудки. Девочка пролила на себя горячий чай.

Еще одна маленькая девочка получила химический ожог пищевода после того, как выпила моющее средство. Ее доставили в отделение хирургии, где оказали необходимую помощь, сообщает «Комиинформ».

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