В Сыктывкаре девушка перевела лжецелителю более 1,4 миллиона рублей

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В Сыктывкаре 24-летняя девушка перевела лжецелителю более 1,4 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушка увидела рекламу компании, оказывающей помощь в различных жизненных ситуациях путем расклада на картах, колдовства и приворотов. Сыктывкарка заказала расклад Таро на любовь. За это горожанка заплатила 850 рублей.

Далее девушке написал «целитель» и заявил, что на нее наложена порча. За снятие он попросил 100 тысяч рублей, и жительница Коми перевела эту сумму. Деньги у горожанки закончились, и ее убедили взять кредит. Под различными предлогами, вроде снятия заговоров и проклятий с родных, злоумышленники выманили у девушки в общей сложности порядка 1 435 800 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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