В Коми обнаружены трупы молодых мужчины и женщины

Фото: МЧС России по Коми

В Ижемском районе Коми трагически погибли два местных жителей. Сельчане заживо сгорели в страшном пожаре.

Как сообщает МЧС по РК, трагедия произошла в деревне Усть-Ижма в частном доме на Центральной улице. Возгорание было зафиксировано накануне, 14 мая, рано утром.

Спасатели после ликвидации огня обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины. На момент гибели им было всего 37 и 47 лет соответственно.

По предварительным данным, причина пожара – неисправность электрооборудования.

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