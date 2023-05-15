В Коми обнаружены трупы молодых мужчины и женщины

Фото: МЧС России по Коми
В Ижемском районе Коми трагически погибли два местных жителей. Сельчане заживо сгорели в страшном пожаре.
Как сообщает МЧС по РК, трагедия произошла в деревне Усть-Ижма в частном доме на Центральной улице. Возгорание было зафиксировано накануне, 14 мая, рано утром.
Спасатели после ликвидации огня обнаружили бездыханные тела мужчины и женщины. На момент гибели им было всего 37 и 47 лет соответственно.
По предварительным данным, причина пожара – неисправность электрооборудования.
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