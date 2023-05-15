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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:20

Предпринимателя из Коми задержали по подозрению в разврате 17-летней девушки

Речь идет об инциденте на эскалаторе торгового комплекса «Континент»,
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Предпринимателя из Ухты подозревают в разврате. 34-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции Санкт-петербурга.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел на эскалаторе торгового комплекса «Континент». Ухтинец якобы был замечен за развратными действиями в отношении подростка.

Мужчину доставили в следственный отдел по Московскому району и после беседы отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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