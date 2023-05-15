Выпускников Коми предупреждают о мошенниках, которые продают ответы к ЕГЭ

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Перед выпускными экзаменами в сети появились мошенники, предлагающие ответы на ЕГЭ. В среднем цена услуги составляет около 1,5 тысяч рублей. Об этом предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По их словам, аферисты создают фейковые группы и телеграмм-каналы, где якобы размещены ответы на КИМы. Однако верить мошенникам не стоит: чаще всего там нет реальных ответов, либо в группе размещены ответы прошлых лет.

- В 2022 году накануне ЕГЭ в Телеграмм было около 30 групп. Некоторые администраторы этих групп заявляли, что покупают актуальные задания у Регионального центра обработки информации (РЦОИ). Но зная, как все устроено в РЦОИ, я могу с уверенностью утверждать, что ответы оттуда не вынести. Все, кто располагает ими, несут ответственность перед законом. Поэтому абсолютное большинство продавцов таких услуг являются мошенниками, а сбывают они в лучшем случае уже опубликованные решения ЕГЭ прошлых лет, - сказал Вячеслав Клетченко, репетитор по математике и физике, психолог по работе с подростками.

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