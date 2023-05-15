В Коми пьяный водитель пытался скрыться от полиции и въехал в сугроб

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В Инте пьяный водитель ВАЗ-21101 пытался скрыться от полицейских и въехал в сугроб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники ГИБДД заметили «десятку», езда которого вызвала подозрение. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться во дворах. Однако все закончилось тем, что легковушка въехала в сугроб. За рулем ВАЗа был ранее судимый 22-летний житель Инты.

– В результате освидетельствования показания прибора составили 0,835 мг/л, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что жителя Коми уже привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. Молодого человека лишили прав. Возбуждено уголовное дело. На фигуранта также составили ряд административных протоколов. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

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