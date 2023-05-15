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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:49

В Коми задержали подозреваемого в поджоге здания УФСБ

Им оказался 30-летний мужчина
Источник:kp.ru
Фото: «Царьград»

Фото: «Царьград»

В Усинске неизвестный попытался поджечь здание УФСБ. Инцидент произошел 11 мая. Мужчина бросил в окно зажигательную смесь, однако стекло не разбилось и план злоумышленника не исполнился.

Как сообщает источник «Царьграда», подозреваемым оказался 30-летний житель Усинска Евгений З. За плечами мужчины не одна судимость.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

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