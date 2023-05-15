Сыктывкарец незаконно получил 300 тысяч рублей в качестве субсидий

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В Сыктывкаре местный житель незаконно получил 300 тысяч рублей в качестве субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Будучи учредителем ООО, которое тогда фактически не работало, мужчина изготавливал подложные справки о своей мизерной заработной плате. Семья получала статус малоимущей, и ей предоставляли выплаты. Сыктывкарец незаконно получил в виде субсидий 300 тысяч рублей. Мужчину судили за мошенничество и приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскали ущерб.

Сотрудники ФССП приняли комплекс мер для принудительного исполнения требований решения суда. Однако обращение взыскания на счета и зарплату дало скромный результат. Подходящего для реализации имущества у должника не было.

Когда задолженность составляла больше 220 тысяч рублей, мужчине понадобилось по семейным делам выехать за границу. Для того, чтобы запрет на выезд за пределы России был снят, сыктывкарец оплатил долг и исполнительский сбор в размере 21 тысячи рублей.

– Исполнительное производство окончено, запрет на выезд из страны отменен, – говорится в сообщении.

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